Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Dítě s maminkou v ohrožení

Policisté pátrají po třiadvacetileté ženě a sedmiměsíčním chlapečkovi, kteří odjeli včera odpoledne ze svého bydliště v Praze 4 a už se nevrátili.

Pražští policisté pátrají po třiadvacetileté ženě, která společně se svým sedmiměsíčním synem odjela, včera v poledne, z místa bydliště v ulici Vazavova v Praze 4 a už se domů nevrátili. Sebou si vzala pouze dvě dávky výživy pro syna s tím, že se za čtyři hodiny vrátí, ale do současné chvíle se tak nestalo. Z místa odjela bílým vozidlem značky Škoda Fabia ( RZ 9AS4748) a byla oblečena do černých kalhot, světlé kožešinové bundy do pasu a černých bot. Poslední zaznamenaná poloha jejího mobilního telefonu je v Jesenici u Prahy, kde se měla nacházet včera, kolem čtvrté hodiny odpolední. Od té doby je telefon vypnutý a otec pohřešované má tak důvodnou obavu o jejich život a zdraví. Kriminalisté zjistili, že by se mohli nacházet v přítomnosti dvaatřicetiletého otce dítěte, ale jeho mobilní telefon je také nedostupný.

V souvislosti s pátráním žádají kriminalisté širokou veřejnost o pomoc. Pokud jste kohokoliv z této trojice viděli, nebo máte jakékoliv informace o jejich pohybu, kontaktujte prosím neprodleně linku 158. Stejně tak, pokud máte informace o pohybu vozidla, se kterým mladá žena odjela z bytu. Děkujeme všem za pomoc s pátráním.

por. Richard Hrdina - 15. ledna 2024

