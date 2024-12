Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dítě mělo zdravotní potíže

LITOMĚŘICKO – Doprovod policejního vozidla mu pravděpodobně zachránil život…

Ve středu 4. prosince 2024 policisté z dálničního oddělení svým doprovodem pravděpodobně zachránili život dítěti.

U hlídky dohlížející na silniční provoz poblíž sjezdu z D8 u obce Lovosice zastavilo vozidlo a osádka je žádala o pomoc, neboť ve vozidle se nacházelo malé dítě, které mělo mít akutní zdravotní potíže, a podle jeho rodičů se stav rychle zhoršoval. Šlo o boj s časem.

Policisté neváhali a jali se vozidlo doprovázet do litoměřické nemocnice. Poskytli vozidlu s dítětem doprovod se zapnutými majáky a především plynulý průjezd okresním městem, kde byla v tu dobu zhoršená dopravní situace z důvodů dopravní špičky. Závažnou situaci popsal také otec dítěte v děkovném dopise „v Lovosicích jsme míjeli policejní hlídku, co zrovna řešila přestupek nějakého kamionu. Zastavili jsme, běžel jsem k nim a poprosil je o eskortu do nemocnice. Neváhali ani vteřinu.“ Použili selský rozum, cit pro vyhodnocení priorit, lidskost, obětavost, mozek a provedli správnou věc.

Děkujeme a přejeme všem více takových policistů!!!!“

Policisté tak přispěli k záchraně toho nejcennějšího - lidského života!

9. prosince 2024

nprap. Pavla Kofrová

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem