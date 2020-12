Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Distributoři pervitinu skončili ve věznici

JIHLAVSKO: Muži a žena se navíc dopustili krádeže

Kriminalisté jihlavského územního odboru tento týden zadrželi pachatele, kteří se dopouštěli drogové trestné činnosti. Kromě distribuce drog se ještě vloupali do objektu a odcizili věci v hodnotě téměř dvacet tisíc korun. Kriminalisté zadrželi tři osoby, jedná se o dva muže a ženu, všichni tři jsou recidivisté. Policejní komisař zahájil jejich trestní stíhání, oba muži i žena byli obviněni ze spáchání zločinů. Dva z obviněných skončili ve věznici.

Vypátrat a rozkrýt trestnou činnost trojice se kriminalistům územního odboru Jihlava podařilo na základě jejich výborné operativní činnosti. „V úterý 1. prosince jsme zadrželi v Jihlavě a obci nedaleko krajského města v dopoledních hodinách dva muže a ženu důvodně podezřelé ze spáchání trestné činnosti,“ přiblížil por. Mgr. Radim Novák, DiS., komisař oddělení obecné kriminality. Všechny tři zadržené odvezli na oddělení policie, kde byli umístěni do cel.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání pětadvacetileté ženy a dvou mužů ve věku šestatřicet a devatenáct let, všichni z Jihlavska. „Žena a starší z mužů jsou obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, a dále zločinu krádeže spáchané ve spolupachatelství,“ řekl npor. Ing. Bc. Radomír Němec, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, devatenáctiletý muž byl obviněn ze spáchání zločinu krádeže spáchané ve formě pomoci. Všichni tři obvinění již byli v minulosti soudně trestáni, přičemž žena a starší z mužů byli odsouzeni za drogovou trestnou činnost. Šestatřicetiletý muž byl letos na podzim potrestán nepodmíněným trestem odnětí svobody na dobu čtyř let. Žena byla v minulosti odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou, která jí skončila teprve v druhé polovině letošního října, a dále byla letos na podzim odsouzena k trestu odnětí svobody na dva a půl roku. Devatenáctiletý muž byl vloni v létě odsouzen za spáchanou majetkovou trestnou činnost k trestu obecně prospěšných prací, které dosud nevykonal.

Šestatřicetiletý muž je obviněn z toho, že distribuoval pervitin dalším osobám. „Drogy poskytoval zájemcům zejména na různých místech v Jihlavě, dále v obcích v jejím okolí, na Třešťsku a také Telčsku,“ dodal policejní komisař. Za pervitin si obviněný muž nechával zaplatit, nebo požadoval protislužbu v podobě možnosti přespání. Mezi jeho odběratele patřil i druhý obviněný muž, který si od něho v průběhu léta a podzimu koupil pervitin v několika desítkách případů. Také pětadvacetiletá žena je obviněna z distribuce pervitinu. Drogy poskytla zájemcům v desítkách případů na různých místech Jihlavy a jejího okolí. Všichni tři pak čelí ještě obvinění z krádeže, ke které došlo v listopadu v katastru Vyskytné nad Jihlavou. „Ve večerních hodinách vnikli do oplocené zemědělské usedlosti, kde se starší z mužů společně se ženou vloupali do přívěsu, ze kterého odcizili koňská sedla a deku,“ řekl komisař Novák. Devatenáctiletý obviněný muž jim při tom pomáhal. Pro trojici je přitom přitěžující to, že se činu dopustili v době, kdy je na území republiky vyhlášen nouzový stav.

Šestatřicetiletého muže a pětadvacetiletou ženu policisté odvezli do věznice za účelem výkonu jejich předchozího uloženého trestu odnětí svobody. Druhý obviněný muž byl po provedení příslušných procesních úkonů ze zadržení propuštěn a je stíhán na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

„Staršímu z obviněných mužů a ženě hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ dodal vedoucí jihlavských kriminalistů s tím, že za zločin krádeže lze uložit trest odnětí svobody na dva až osm let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

4. prosince 2020

