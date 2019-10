Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Distributora, pěstitele a kurýra obvinil policejní komisař ze zvlášť závažného zločinu

TACHOV – Obvinění muži páchali trestnou činnost minimálně od června loňského roku. Marihuanu distribuovali na různých místech tachovského okresu, ale i za hranicemi.

Minulý týden v pátek, tj. 4. října, zahájil policejní komisař trestní stíhání tří mužů ve věku 31, 34 a 38 let a obvinil je ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Na základě dlouhodobě prováděného šetření, domovních prohlídek a výpovědí se kriminalistům podařilo zjistit, že 34letý muž z Tachova nejméně od června loňského roku distribuoval marihuanu prostřednictvím svého společníka – tedy 31letého Tachovana – zejména za hranice našeho státu – do sousedního Německa, kam měl za předchozí slíbenou odměnu v podobě finanční hotovosti převézt v několika případech marihuanu v řádech kilogramů. Distributor drogu zdarma poskytoval i jiným osobám na různých místech okresu Tachov. Marihuanu si opatřoval zejména od posledního z obviněných – od 38letého muže, který si v místě svého bydliště vybudoval indoor pěstírnu. V rámci domovních prohlídek, které byly součástí akce, policisté v rodinném domě zajistili dva pěstební stany, potřebnou techniku a hnojiva. Kriminalisté nalezli také více než 135 gramů suchého rostlinného materiálu včetně obalu, igelitový pytel s přibližně deseti suchými stonky rostlin konopí bez listů a květů a ve dvou pěstebních stanech se nacházelo celkem 37 rostlin konopí ve dvou stádiích růstu. Jak kriminalisté zjistili, obviněný muž postupně vypěstoval konopí, které sklidil minimálně ve dvou sklizních. Usušenou rostlinnou drť pak přechovával pro vlastní potřebu a pro účely 34letého distributora, který sám marihuanu užíval. U něj v rámci domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků kriminalisté nalezli a zajistili plastovou dózu s bezmála 29 g suchého rostlinného materiálu vykazující účinky marihuany a předměty potřebné k distribuci drogy.

Všichni podezřelí byli zadrženi ve čtvrtek, tedy 3. října, přičemž 31letý kurýr byl zadržen poblíž místa svého bydliště, 38letého pěstitele policisté zadrželi v místě bydliště, kdy bezprostředně před svým zadržením vyhodil z okna domu 20 rostlin konopí, které vytrhal z květináčů. Distributora zadrželi policisté v Horšovském Týně poté, co s vozidlem BMW nereagoval na pokyn k zastavení vozidla ze strany hlídky borských policistů. Z Boru pak začal před hlídkou ujíždět směrem na Stříbro, kde za obcí Holostřevy došlo ke střetu služebního vozidla a traktoru.

Všichni obvinění jsou trestně stíhaní na svobodě a za páchání drogové trestné činnosti jim nyní hrozí mimo jiné trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.



por, Bc. Dagmar Jiroušková

9. 10. 2019

