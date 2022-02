Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Distributor pervitinu dopaden

SOKOLOVSKO – Muže vypátral služební pes Taron.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaačtyřicetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Od první poloviny září do první poloviny prosince loňského roku měl obviněný muž na Sokolovsku prodávat pervitin, a to třem mužům ve věku 19, 21 a 47 let.

Na dvaačtyřicetiletého muže byl vydán předběžný souhlas se zadržením Okresním státním zastupitelstvím v Sokolově. V pondělí 21. února 2022 krátce před půlnocí prováděla hlídka policie z Obvodního oddělení Kynšperk nad Ohří šetření v místě současného bydliště obviněného muže. Když muž policisty spatřil, měl se dát okamžitě na útěk. Policisty bylo použito několik zákonných výzev, na které muž nereagoval a měl pokračovat v útěku do vyšších pater budovy. Na místo dorazil také policejní psovod se svým čtyřnohým parťákem Taronem, který muže po několika málo minutách našel ukrytého mezi starým nábytkem v půdních prostorech domu. Muž se ani tak nechtěl vzdát a měl vylézt střešním oknem na střechu. Policisty byl vyzván, ať sleze zpět, což také po chvíli učinil a byl na místě zadržen. Následně byl převezen na obvodní oddělení k dalším úkonům.

V případě prokázání viny hrozí devětatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na pět let.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

23.2.2022

vytisknout e-mailem