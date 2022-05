Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Distributor drog skončil za mřížemi

HAVLÍČKOBRODSKO: Muž je obviněn z dvojnásobného zvlášť závažného zločinu

Kriminalisté havlíčkobrodského územního odboru zadrželi nenapravitelného muže, který distribuoval ve městě pervitin a marihuanu. V drogové trestné činnosti pokračoval i potom, co v lednu kriminalisté zahájili jeho trestní stíhání. Dále se muž v březnu dopustil dvou krádeží. Skončil opět v cele, policejní komisař jeho trestní stíhání rozšířil a obviněný muž byl vzat do vazby. Hrozí mu až desetiletý trest odnětí svobody.

Muže důvodně podezřelého ze spáchání drogové trestné činnosti zadrželi kriminalisté na začátku týdne v ranních hodinách v Havlíčkově Brodě. Zadržený muž zamířil do policejní cely. Kriminalisté provedli domovní prohlídku v objektu garáže, ve které muž pobýval. Zajistili látky a předměty, u kterých vzniklo podezření, že byly použity v rámci páchání drogové trestné činnosti, nebo že byly získány trestnou činností.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadrženého. „Sedmadvacetiletý muž z Havlíčkobrodska je obviněn z dvojnásobného zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a dále ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže,“ řekla npor. Mgr. Hana Adámková, zástupkyně vedoucího oddělení obecné kriminality.

Obviněný muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán. Za drogovou trestnou činnost byl odsouzen v první polovině loňského roku, a to k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou tří let. Přesto, že je muž ve zkušební době podmíněného trestu a od ledna je navíc vyšetřován v souvislosti s distribucí drog, pokračoval dál a dal tak najevo, že s pácháním trestné činnosti přestat nehodlá.

Sedmadvacetiletý muž byl obviněn z toho, že v období od února poskytoval v Havlíčkově Brodě dalším lidem pervitin a marihuanu. Drogy opakovaně prodal nebo je poskytl zdarma. Dále se v březnu pokusil ve města společně se svojí partnerkou o krádež dílů z vozidla zaparkovaného na ulici, přistihli je ale strážníci. Úspěšný nebyl ani o několik dní později ve Světlé nad Sázavou, kde společně se spolupachatelem kradl v obchodním domě. V prodejně muži nejprve odcizili zboží a odešli, když se vrátili a chtěli v krádeži pokračovat, přistihl je pracovník ostrahy. Celkově jim rukama prošlo zboží za více než deset tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze obviněnému muži uložit trest odnětí svobody až na deset let.

Ze spáchání trestného činu je podezřelý také devatenáctiletý komplic obviněného muže, rovněž recidivista, který s ním spolupracoval na krádeži v obchodním domě.

Rovněž protiprávní jednání partnerky obviněného muže, která se podílela na odcizení dílů ze zaparkovaného vozidla, policisté šetřili, a to jako přestupek proti majetku.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

29. dubna 2022

