Distribuovaly pervitin

KARLOVARSKO - Jedna z obviněných žen měla drogu prodat téměř ve 1200 případech.

Karlovarští kriminalisté úspěšně pokračují v boji s drogovou kriminalitou. V prvním případě zahájili trestní stíhání osmačtyřicetileté ženy, kterou obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.



Obviněná žena měla od roku 2017 do ledna tohoto roku na různých místech v Karlových Varech prodávat drogu pervitin. Poté, co si balíčky pervitinu obstarala, měla jej pravidelně prodat nejméně třem osobám, a to téměř v 1200 případech. Například jedné ženě z Karlovarska měla za čtyři roky prodat nejméně 700 gramů této návykové látky. Prodejem se měla za uvedené období neoprávněně obohatit o stovky tisíc korun.

Nyní jí za uvedené jednání hrozí v případě prokázání viny až desetiletý trest odnětí svobody.

Policejní komisař dále zahájil trestní stíhání dvaadvacetileté ženy, kterou obvinil ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V průběhu minulého roku měla i tato obviněná žena svým odběratelům prodávat drogu pervitin. Učinit tak měla téměř ve dvou desítkách případech a v několika případech se měla dokonce drogu pokusit zaslat do věznice.

V případě prokázání viny hrozí obviněné ženě trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Eva Valtová

21. 4. 2021

