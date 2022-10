Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Distribuoval pervitin

Tábor – Muž skončil v rukou kriminalistů.

Kriminalisté oddělení obecné kriminality v Táboře zahájili trestní stíhání třicetiletého muže, kterého viní z toho, že měl na Táborsku opakovaně distribuovat drogu pervitinu. Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že v přesně nezjištěné době od podzimu roku 2021 do 3. října 2022 měl v minimálně čtyřiceti případech, nejméně jedné osobě zdarma dát drogu pervitin. Tohoto jednání se navíc dopustil i přes to, že byl za podobný čin v posledních třech letech pravomocně potrestán. Obviněný muž nyní poputuje před soud, kde mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

5. října 2022

