Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Distribuoval pervitin

KARLOVARSKO – Prodejem se měl obohatit o několik desítek tisíc korun.

Karlovarští kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality zahájili trestní stíhání jednadvacetiletého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Obviněný muž, ačkoliv neměl zvláštní oprávnění k zacházení s omamnými a psychotropními látkami, měl od prosince roku 2019 do března tohoto roku na různých místech na Karlovarsku distribuovat drogu pervitin. Poté, co si balíčky pervitinu obstaral, jej měl pravidelně prodat nejméně čtyřem osobám, a to téměř ve 160 případech. Prodejem se měl za uvedené období neoprávněně obohatit o téměř 80 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Eva Valtová

23. 6. 2021

