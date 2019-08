Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Distribuoval drogu

SVITAVSKO – Za 16 měsíců prodal přes 100 g pervitinu.

Ilustrační fotoZ této nelegální činnosti viníme šestatřicetiletého, již dříve soudně trestaného muže ze Svitavska. My jej stíháme za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Svůj „obchod“ měl od ledna loňského roku do letošního dubna provozovat na celém území Svitavska. A to hlavně v Moravské Třebové. Za drogu si většinou nechal platit, ale někdy ji poskytl i zdarma.

Za výše uvedené protiprávní jednání, hrozí muži v případě prokázání viny až pět let strávených za mřížemi.

9. srpna 2019

por. Bc. Ondřej Zeman

tiskový mluvčí

