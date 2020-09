Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Distribuce marihuany

Tábor – Další obviněný dealer. (Hlasová schránka 974 238 116)

Táborští kriminalisté, kteří se specializují na potírání drogové trestné činnosti, odhalili dalšího dealera drog. Místnímu mladému muži (29) prokázali, že nejméně od poloviny loňského roku do současné doby distribuoval zejména na Táborsku, ale i jinde, drogu marihuanu. Počátkem tohoto týdne jej obvinili ze spáchání trestného činu, a to přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Ze svého jednání se bude zodpovídat před soudem. Je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu jednoho až pěti let.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

11. září 2020

