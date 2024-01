Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Díry ve fasádě

MOSTECKO - Muž házel kameny; Nález nevrátila.

Díry ve fasádě

Uplynulý čtvrtek skončil v policejní cele 21etý muž, který zřejmě nepřenesl přes srdce to, že má neshody se svými rodiči. V odpoledních hodinách se posilnil alkoholem a v centru Mostu začal házet kamení do oken otce. Kámen musel hodit několikrát, protože ne vždy se trefil, kam mířil. Několika pokusy ovšem poškodil fasádu domu. Nakonec se mu podařilo rozbít i skleněnou výplň okna bytu rodičů ve druhém patře. Vzteky měl způsobit škodu na i prosklené výplni vstupních dveřích do vchodu. Policisté naštvaného syna omezili na osobní svobodě. Ten si po vystřízlivění ve zkráceném přípravném řízení na obvodním oddělení převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Nezvládnuté emoce můžou stát Mostečana v případě uznání viny až rok svobody.

Nález nevrátila

Mostecká vyšetřovatelka zahájila trestní stíhání 37leté ženy ze spáchání přečinů zatajení věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Podle policistů stíhaná našla v nákupním košíku, který byl odstavený před supermarketem v prostoru k tomu určeném, pánskou kabelu. Ta obsahovala doklady k vozidlu, tři platební karty, průkaz ZTP, ale i peníze a další osobní věci. Po třech hodinách zavazadlo našla jiná žena o několik desítek metrů dál a skutečnost oznámila na policii. Obsah pánské kabely nebyl ale úplný. Ten si totiž neprávem měla po nálezu přisvojit právě obviněná. Z příruční tašky zmizely osobní doklady a finanční částka 10 tisíc korun. Případem se od začátku zabývali policisté mosteckého obvodního oddělení, kteří po vyhodnocení všech získaných poznatků věc objasnili. Mimo odcizených věcí vše poškozenému vrátili. Mostečance za nezákonné přisvojení cizí věci hrozí v případě uznání viny až dvouleté vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

29. ledna 2024

vytisknout e-mailem