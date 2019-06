Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Díky včasnému oznámení na linku 158 dopadli policisté dvě osoby podezřelé z vloupání do stánku se zmrzlinou

BENEŠOVSKO – Případ nyní vedou jako trestný čin krádež vloupáním, za který pachateli hrozí až dva roky za mřížemi.

Na podezřelý pohyb kolem stánku se zmrzlinou umístěným na parkovišti před obytným domem v malé obci kousek od Olbramovic upozornil operátora na lince 158 jeho majitel v pátek dne 21. 6. krátce před půlnocí. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že se do stánku skutečně někdo vloupal. V nedalekém křoví pak objevili dvě osoby, které se tam před nimi snažily ukrýt. Na jejich výzvy ale muž se ženou prostor opustili a následovali je na služebnu. Tam s nimi policisté provedli nezbytné úkony a propustili je na svobodu. Případ v současné době vyšetřují jako trestný čin krádež vloupáním. Muž se ženou v něm figurují prozatím jako podezřelí, obviněni prozatím nebyli. Pokud by ale proti nim bylo zahájeno trestní stíhání a soud by je uznal vinnými, mohli by za mřížemi strávit až dva roky.

Tím, že majitel stánku včas přivolal policii, vznikla mu na jeho majetku pouze minimální škoda. Navíc se podařilo vypátrat i podezřelé osoby. A takto by si měl počínat každý občan. Nikdo by neměl být lhostejný, ať už se jedná o jeho vlastní majetek anebo majetek někoho jiného, měl by v případě podezření na jakékoliv protiprávní jednání neprodleně kontaktovat linku tísňového volání 158. K tomu nabádá také projekt Policie České republiky a Ministerstva vnitra s názvem ,,Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“. Tento projekt se zaměřuje na problematiku majetkové kriminality a přináší ucelený soubor opatření nejen při ochraně rekreačních objektů, ale také bytů a domů. V rámci tohoto projektu byla vytvořena mobilní aplikace ,,Zabezpečte se“, která je od 15. října 2018 dostupná ke stažení na Google Play nebo App Store. Z ní se lze dozvědět například to, jak správně, účinně a prakticky zabezpečit svůj majetek, jak vhodně nakombinovat elektronické a mechanické zabezpečení a spoustu dalších užitečných informací. Hlavním cílem projektu je probudit u majitelů domů, bytů, rekreačních objektů apod. zodpovědnost k vlastnímu majetku, zvýšit zájem o jeho zabezpečování, ale také zvýšit zájem o dění v bezprostředním okolí. Na tento projekt obsahově navazuje „Evropský den proti vloupání“, který připadl na 19. června. Také jeho hlavním záměrem je preventivně cílit na společnost. Evropská síť prevence kriminality se v této souvislosti nechala inspirovat v Belgii, kde má tento den dlouholetou tradici.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

28. června 2019

