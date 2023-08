Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Díky podvodům s fiktivními fakturami se obohatili o více než deset milionů korun

PLZEŇSKÝ KRAJ – Celníci společně s kriminalisty se podíleli na rozkrytí sofistikovaného krácení daní.

Plzeňští celníci ze Sekce pátrání a kriminalisté odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje se společně podíleli na rozkrytí sofistikovaného krácení daní. Za dva a půl roku přesáhla škoda přes deset milionů korun.

Věc byla nejprve prověřována policejním orgánem Generálního ředitelství cel, Odboru pátrání Plzeň. Operativním šetřením celníci zjistili, že v období nejméně od ledna 2021 do května 2023 se právnické osoby v rámci svých obchodních aktivit podílejí na krácení daně z přidané hodnoty formou fiktivních plnění. Smyšlené faktury byly účtovány na neprovedené práce včetně prodeje a nákupů materiálů v oblasti zpracování dřeva. Jednapadesátiletý muž prostřednictvím osob v pozicích bílých koní ovládal obchodní společnosti, jejichž prostřednictvím vykazoval fiktivní plnění pro koncové odběratele. Ti s vědomím, že se jedná o fiktivní plnění, je zahrnovali do svého účetnictví za účelem krácení daně z přidané hodnoty. Platby za tyto fakturace byly odesílány na běžné účty obchodních společností, které muž ovládal. Peníze poté vybíral v hotovosti a po odečtení své provize je vracel zpět koncovým odběratelům.

K závěrečné realizaci došlo dne 13. června 2023 tohoto roku. Celníci a kriminalisté provedli osmnáct domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, zajistili hotovost ve výši 880 tisíc korun, 5 tisíc dolarů, 3 tisíce euro, tři osobní vozidla v hodnotě 1 milion 225 tisíc korun, pozemek s nemovitostí v hodnotě 6,5 milionů korun a celkem 600 tisíc korun na bankovních účtech. Bylo zadrženo osm osob, pět z nich bylo umístěno do policejní cely. Vyšetřovatel poté zahájil trestní stíhání šesti osob, které obvinil ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim zahájil trestní stíhání dvou právnických osob. Několik obviněných se ke spáchání stíhaných skutků doznalo. Všichni jsou stíháni na svobodě. Hrozí jim trest odnětí svobody až na osm let.



por. Mgr. Dagmar Brožová

23. srpna 2023

kpt. Ing. Martina Kaňková

tisková mluvčí Generálního ředitelství cel

vytisknout e-mailem