Devětaosmdesátiletý cizinec ujel na dálnici D5 více než dvacet kilometrů v protisměru

PLZEŇSKÝ KRAJ – Provoz na dálnici v nočních hodinách naštěstí nebyl velký, a tak se nikomu nic nestalo.

Ve středu 3. května krátce před jedenáctou hodinou večer zavolalo na linku 158 několik na sobě nezávislých řidičů, kteří nahlásili totéž – osobní automobil jedoucí v rychlém pruhu v protisměru na přibližně 112. kilometru dálnice D5 ve směru z Prahy na Rozvadov. Na dálnici okamžitě vyjeli policisté z dálničního oddělení Ostrov u Stříbra a několik minut po jedenácté hodině skutečně na 131. kilometru spatřili zmíněné vozidlo, které v protisměru jelo směrem na Plzeň. Hlídka předstihla vozidlo, na exitu přejela do směru jeho jízdy a na 136. kilometru se z důvodu bezpečnosti chystala zastavit dopravu. Za krátkou dobu k nim však již začalo přijíždět zmiňované vozidlo. Z nepochopitelných důvodů řidič začal couvat, na dálnici se otočil a již ve správném směru jel na Prahu. Hlídka se samozřejmě vydala za vozidlem a zanedlouho ho předepsaným zastavila v odstavném pruhu. Z automobilu vystoupil devětaosmdesátiletý muž ze Spolkové republiky Německo, který byl velice zmatený a své chování nedokázal policistům vysvětlit. Jediné, co uvedl, bylo to, že nemá žádnou rodinu a již nechce znovu usednout za volant. Nechal si tedy zavolat odtahovou službu a ta ho i s vozidlem přepravila zpět do Německa. Jeho jízda byla vyhodnocena jako přestupek a bude se jím zabývat příslušný úřad. Dechová zkouška pak byla u řidiče s negativním výsledkem. Jako možné vysvětlení jeho počínání je to, že špatně vyjel z čerpací stanice.

Jízda v protisměru na dálnici je opravdu velice nebezpečná pro všechny zúčastněné především kvůli vysokým rychlostem, ve kterých se tam vozidla pohybují. Letos se jedná již o páté oznámení jízdy v protisměru na dálnici D5 v Plzeňském kraji, nicméně v tomto případě se policistům podařilo vozidlo zastavit a ztotožnit jeho řidiče.



nprap. Ondřej Hodan

5. května 2023

