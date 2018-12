Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Devět vyloupených aut

HRADECKO - Ve většině případů se jednalo o mercedesy.

Policisté na obvodním oddělení 3 Hradec Králové přijali během týdne 9 oznámení o vloupání do vozidel. Vždy se jednalo o vozidla značky Mercedes, jen v jednom případě to bylo vozidlo značky Audi. Dvě vloupání se stala o víkendu v noci z 22. na 23. v ulici Anežky Malé a Milady Horákové, ostatní o týden později z 29. na 30.12. na stejných místech a dále na parkovišti v ulici Pod Zámečkem a v ulici Blodkova. Neznámý pachatel ze všech vozidel odcizil zámek ze dveří u řidiče a z 6 aut odcizil ze středové části volantu airbag. Dále bral vše, co lidé v autech zanechali, jako byla např. autokamera, peníze, doklady, parfémy apod. Na poškození aut a odcizených věcech byla vyčíslena škoda 220 tisíc korun.

U všech případů, které si převzali kriminalisté z oddělení obecné kriminality, se jedná o trestný čin krádež a poškození cizí věci, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do 5 let.

Žádáme občany, kteří si všimli podezřelé osoby nebo osob pohybujících se okolo zaparkovaných aut, aby zavolali na linku 158.

por. Iva Kormošová

31.12.2018, 10.45

