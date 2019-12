Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Devatenáctiletá řidička nepřizpůsobila rychlost jízdy

TŘEBNICE – Na namrzlém povrchu komunikace dostala s vozidlem smyk. Sjela do příkopu, kde se střetla s protijedoucím vozidlem, jehož řidič se vjetím do příkopu snažil vyhnout srážce.

K dopravní nehodě na silnici II. třídy č. 193 mezi obcemi Domažlice a Horšovský Týn došlo dne 4. prosince 2019 v 08:25 hodin. Devatenáctiletá řidička osobního vozidla Renault Megane jedoucí ve směru od Domažlic na Horšovský Týn při průjezdu pravotočivé zatáčky nepřizpůsobila rychlost jízdy vozidla zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a dopravně technickému stavu pozemní komunikace. Dostala na namrzlém povrchu komunikace s vozidlem smyk, levou zadní částí vozidla vjela na levou krajnici, dále do levého silničního příkopu, kde se střetla s levou přední částí vozidla Seat Toledo sedmapadesátiletého řidiče, který se vjetím do silničního příkopu pokusil srážce s vozidlem Renault vyhnout. Po střetu vozidel došlo k odražení vozidla Renault do pravého silničního příkopu. Požití alkoholu před jízdou policisté u obou řidičů vyloučili dechovou zkouškou. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění obou řidičů, kteří byli po prvotním ošetření na místě dopravní nehody transportováni k dalšímu ošetření do Domažlické nemocnice. Při dopravní nehodě vznikla na vozidle Renault Megane škoda 40 tisíc korun a na vozidle Seat Toledo byla škoda vyčíslena na 50 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

5. prosince 2019

