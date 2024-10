Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Devadesátiletý řidič narazil v myčce do vrat

JABLONEC NAD NISOU – Senior se lekl při spuštění kartáčů a s vozem začal couvat v okamžiku, kdy byla vrata již zavřená.

Tento týden v úterý krátce po poledni vyjely policejní hlídky k oznámenému případu poškození vrat u automatické mycí linky u čerpací stanice v ulici Želivského v Jablonci nad Nisou. Policisté v rámci šetření zjistili, že devadesátiletý řidič s vozidlem Škoda Roomster zajel do prostoru mycí linky, kde zastavil. Ovšem při spuštění kartáčů se senior lekl, údajně se mu zdálo, že auto začíná couvat a zazmatkoval. Zařadil „zpátečku“ a začal z vozidlem couvat, přičemž narazil do již automaticky zavřených vrat mycí linky. Tímto svým jednáním způsobil na vratech škodu v předběžné výši 100 tisíc korun. Ke zranění osob naštěstí nedošlo a ve věci se jedná o škodní událost, kterou policisté na místě zadokumentovali. Alkohol u řidiče vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek.

Musíme však zmínit i to, že řidič vozidla byl dle svědků po události značně zmatený. Všechny doklady předepsané pro řízení vozidla měl v pořádku. V souvislosti s tímto celým případem připomínáme všem řidičům – seniorům důležitost být zdravotně způsobilý k řízení vozidla. Doklad o zdravotní způsobilosti musí mít u sebe každý řidič - držitel řidičského oprávnění, který je starší 65 let a je povinen podrobovat se pravidelným lékařským prohlídkám. Držitel řidičského oprávnění je povinen podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let pak každé dva roky.

Posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel. Po provedení lékařské prohlídky, popřípadě odborného vyšetření vydá posuzující lékař žadateli posudek o zdravotní způsobilosti. Posudek o zdravotní způsobilosti musí mít písemnou formu.

Posuzující lékař v posudku o zdravotní způsobilosti uvede zjištěný zdravotní stav z hlediska zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění a hodnocení jeho zdravotní způsobilosti. Držitel řidičského oprávnění je tedy zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel nebo zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, anebo také samozřejmě zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel.

Takto o zdravotní způsobilosti pro držitele řidičského oprávnění nad 65 let v podstatě hovoří zákon. My ovšem v tuto chvíli připomínáme řidičům – seniorům, aby nesedali za volant vozidla v okamžiku, kdy se necítí dobře nebo jsou jakýmkoliv způsobem omezeny na pohybu. Ohrožují tím nejen sami sebe, ale především i ostatní účastníky silničního provozu. Ve výše uvedeném případu senior zazmatkoval a narazil „pouze“ do zavřených vrat. Ovšem podobná reakce řidiče například na rušném parkovišti u nějakého obchodního centra by mohla ohrozit nejen na zdraví, ale i na životě procházející chodce. Proto žádáme i blízké řidičů – seniorů, aby vnímali to, zda jejich rodiče, prarodiče neztrácejí schopnost chovat se za volantem vozidla v silničním provoz bezpečně a případně začali s ním o tom jednat dřív, než způsobí při řízení vozu jakékoliv neštěstí.





3. 10. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

