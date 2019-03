Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dětskou pornografii měl přijímat i rozesílat

J.Hradec – Kriminalisté muže odhalili. (Hlasová schránka 974 233 116)

Na základě šetření policejních specialistů z Prahy, kteří se zabývají mimo jiné kybernetickou kriminalitou i následného šetření jindřichohradeckých kriminalistů, byl odhalen podezřelý muž, který přinejmenším od února do července 2015, v místě svého tehdejšího bydliště na Slavonicku, za užití notebooku připojeného k veřejné počítačové síti internet a prostřednictvím své emailové schránky, měl vědomě přijímat, přechovávat a pak z této schránky rozesílat emailové zprávy jiným osobám, jejichž přílohou byly fotografie a videosoubory s dětskou pornografií. Data zobrazující dívky zjevně mladší 18 let při různých sexuálních praktikách byla z emailové schránky podezřelého muže Policií ČR zajištěna. Policejní komisařka služby kriminální policie a vyšetřování z J.Hradce dne 27. března 2019 vyhotovila usnesení o zahájení trestního stíhání podezřelého muže pro trestný čin výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií. V případě soudem uznané viny hrozí muži trest odnětí svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutí majetku.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

31. března 2019

