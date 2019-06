Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dětské úrazy v době letních prázdnin

PŘÍBRAMSKO - Dětem se nezadržitelně blíží vytoužená doba letních prázdnin, čas her, dovolených a zábavy.

Každý rok však dochází k velkému množství dětských úrazů, vzniknou během vteřiny, ale následky mohou být doživotní. Děti by se měly naučit vyhýbat rizikovým situacím. K úrazům dochází doma, venku i při pohybu na komunikacích.

Doma! Hrozí popáleniny horkými potravinami, otrava léky či čisticími prostředky, úrazy elektrickým proudem, pády z okna. Rozhodně by dítě mělo vědět, že nemá otevírat neznámým lidem, a také s nimi nemá vstupovat do výtahu.

Venku! Místem na hraní jsou zahrady, hřiště a parky. Zásady jsou - nedotýkat se neznámých věcí, např. injekčních stříkaček či staré munice, nechodit ke sloupům elektrického vedení a po kolejích, nerozdělávat oheň, nelézt po skalách, sbírat pouze známé rostliny a plody. Důležité je, aby děti věděly, že nemají skákat do neznámé vody, protože pod hladinou mohou být kameny. Při jízdě na loďce je nutno na sobě mít záchrannou vestou. Za bouřky se nesmí schovávat pod vysoké stromy, a nikdy by neměly hladit neznámé psy.

Doprava! Dítě smí jezdit na kole samo po silnicích od deseti let. Je také zapotřebí, aby znalo dopravní předpisy, značky, na hlavě mělo řádně připevněnou ochrannou přilbu a kolo bylo správně vybavené. Pokud jede po silnici večer či za šera, je nutno používat reflexní oblečení a světla. Různé tašky rozhodně nepatří na řídítka, ale na nosič. Děti by také měly dobře znát pravidla správného přecházení vozovky a to, že se ve vozidle musí vždy připoutat.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

26. červen 2019

