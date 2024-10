Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dětská policie v akci

KROMĚŘÍŽSKO: Děti více poznaly práci dopravních policistů.

Na první pohled by se zdálo, že probíhá běžná dopravně bezpečnostní akce v podání policistů Dopravního inspektorátu Kroměříž. Policisté měli ale „pomocníky“, byli jimi vybraní žáci čtvrtých tříd holešovských základních škol. Děti se zaujetím poslouchaly, na co všechno je potřeba se při silniční kontrole zaměřit. Žáci asistovali policistům při provádění dechové zkoušky, kontrole dokladů, celkové prohlídce vozidla, kdy si všímali pneumatik, a také do kdy má řidič platnou technickou kontrolu. Všichni zastavení řidiči měli vše v pořádku, proto dostali od malých „policistů“ obrázky smějícího se smajlíka a drobné odměny.

Samotné děti se během akce chovaly velmi bezpečně, měly reflexní vesty, aby je v silničním provozu nikdo nepřehlédl a dbaly pokynů policistů a třídního doprovodu.

11. října 2024, nprap. Ing. Barbora Balášová

vytisknout e-mailem