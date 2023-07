Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Děti, zvířata a cennosti do zaparkovaného auta nepatří

BŘECLAVSKO: Policisté kontrolovali zaparkovaná vozidla.

Policisté se o víkendu zaměřili na kontrolu zaparkovaných vozidel a obsahu, který v nich řidiči nechávají. Při kontrolách bylo zjištěno, že mnozí řidiči si stále pletou své auto s trezorem a nechávají si zde viditelně odložené cennosti. O tom, že se to nemusí vyplatit, se v sobotu přesvědčil i muž, který si v Mikulově u nákupního centra nechal zaparkované vozidlo a neznámý pachatel mu z něj odcizil osobní doklady a doklady k vozidlu. Muž to pachateli ulehčil i tím, že měl u vozidla otevřené okénko, díky čemuž se pachatel do vozidla bez problému dostal. Otevřená okna mohou být lákadlem pro zloděje. I když se zdá, že je auto bezpečně zaparkované, nikdy není zaručeno, že se neobjeví někdo, kdo by chtěl využít příležitosti. Cennosti nenechávejte viditelně ve vozidle a vždy si je raději vezměte s sebou. Zavírejte okna a zamkněte dveře, i když od vozidla odcházíte jen na chvíli.

Velmi důležité je mít i na paměti, že v létě se teplota v interiéru automobilu může velmi rychle zvýšit na nebezpečnou úroveň. Přestože je to dobře známý fakt, stále se setkáváme s případy, kdy lidé nechávají ve vozidlech své čtyřnohé miláčky. O tom svědčí i případy, které jsou hlášeny na tísňovou linku policie, například v neděli odpoledne jsme přijali oznámení o tom, že se u obchodního centra v Blansku nachází v zaparkovaném vozidle pes a na uvedené vozidlo svítí slunce. Obdobné oznámení jsme přijali i v pondělí, a to tentokrát z Brna. V obou případech se majitelé vozidel dostali ke svým autům před příjezdem naší hlídky. Je velmi nebezpečné nechat děti nebo zvířata v uzavřeném automobilu, neboť vysoké teploty ve vozidle mohou způsobit i jejich smrt a na to by měl pamatovat každý řidič, který se rozhodne jen „na chvíli“ si odskočit od svého vozidla.



por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 25. července 2023

