Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Děti zameškaly ve škole stovky hodin

TEPLICKO - Rodičům za opětovné umožnění zahálčivého života hrozí vězení.

Rodiče několika dětí z Bíliny obvinili policisté z ohrožování výchovy dítěte. Své tři děti totiž neposílali do školy a umožnili jim tak vést zahálčivý život. Syn ve věku 15 let za dva roky školní docházky zameškal 931 hodin školní výuky. Jedna z dcer (13 let) neplnila školní docházku po dobu 679 hodin a druhá 11letá zameškala 626 hodin. Oběma rodičům přitom byl v minulosti soudem uložen podmínečný trest odnětí svobody. Jelikož se stejného skutku dopustili opětovně, hrozí jim nyní trest odnětí svobody až na 5 let.

25. ledna 2024

por. Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

