Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Děti si převzaly ocenění

PLZEŇSKÝ KRAJ - Na Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje jsme dnes ocenili nejlepší díla dětí, které se zapojily do výtvarné a literární soutěže.

Na Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje jsme dnes přivítali děti, které se zapojily do výtvarné a literární soutěže na téma „Cestování s prarodiči“, kterou uspořádal Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií ČR. Soutěže se zúčastnily děti z mateřských škol a základních škol na území Plzeňského kraje. Z mnoha výtvarných a literárních děl, které jsme od dětí obdrželi, jsme vybrali ta nejlepší a dnes jsme dětem za jejich obrázky a dopisy předávali ocenění, dárky a umožnili jim také návštěvu sbírky zbraní a ukázku vozového parku. Děti přišli pozdravit i kolegové z oddělení služební kynologie s policejními štěňátky, ze kterých měli malí výherci velkou radost. Vyhodnocená díla tak postupují do celorepublikového kola a my držíme „našim“ dětem palce, aby se umístily i v něm.

por. Mgr. Pavla Burešová

11. prosince 2018

