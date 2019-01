Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Děti se zúčastnily výtvarné a literární soutěže

KARLOVARSKÝ KRAJ – S názvem „Cestování dopravními prostředky s prarodiči“.

Děti v karlovarském kraji se zapojili do celorepublikové soutěže, kterou pro ně připravil Tým silniční bezpečnosti. Do výtvarného a literárního projektu „Markéty dopravní výchova“ ve spolupráci s Policií ČR byly zapojeny děti z mateřských školek a základních škol. Úkolem bylo namalovat co nejkrásnější obrázek s dopravní tématikou. Soutěže se zúčastnilo sedm mateřských školek a základních škol. Porota měla mnoho favoritů, ale nakonec musela vybrat pět prvních míst v každé kategorii. Pro porotu to nebyl zcela lehký úkol, obrázky byly krásné, děti byly kreativní a moc šikovné. V soutěži jsme vyhodnocovali dvě kategorie do první, patřily děti z mateřských školek a do druhé, žáci prvního stupně základních škol. Soutěžící, kteří se umístili, obdrželi diplom a tašku plnou dárečků.

Jsme rádi, že se školky i školy výtvarné a literární soutěže zúčastnily. Budeme rádi, když se žáci podobných soutěží budou účastnit i nadále.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

2. 1. 2019

vytisknout e-mailem Google+