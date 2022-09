Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Děti se ztratily při sbírání hub

BLANENSKO: Během jednoho týdne jsme přijali dvě oznámení.

Houbařská sezóna je již v plném proudu. Z hledání hub se ale může stát nejen pro samotné houbaře, ale i pro jejich rodinné příslušníky nepříjemná událost, a to, když zabloudí nebo se nevrátí někdo z blízkých domů.

Dvě hodiny strachu si ve čtvrtek 15. září kolem šesté hodiny odpoledne prožila také maminka tří nezletilých dětí. Spolu s nimi se vydala na houby do lesa u obce Suchý. Když už se začalo stmívat a děti stále nedorazily ani domů, zavolala na linku 158. Případ byl naštěstí do půl hodiny od oznámení uzavřen se šťastným shledáním celé rodiny. Mladí houbaři se sami v pořádku vrátili domů.

Podobný případ se stal také před týdnem. Tentokrát policisté přijali oznámení o tom, že rodina pohřešuje dědečka. Šestasedmdesátiletý senior se vydal kolem šesté hodiny odpoledne do lesa u obce Ostrov u Macochy. Když se ze sběru hub nevrátil domů a hodiny ukazovali půl devátou večer, z důvodu obavy o jeho zdraví a život kontaktovala rodina policisty. Také zde nebylo potřeba rozsáhlého pátrání, pohřešovaný dědeček byl v pořádku nalezen v děvět hodin večer v obci Senetářov.

V souvislosti s posledními dvěma případy, které se staly během jednoho týdne apelujeme nejen na houbaře, ale i na občany, kteří se vydají na výlet do lesa, aby se zamysleli nad následujícími doporučeními.

Pátrací policejní akce jsou většinou složité a náročné. To jak z personálního hlediska, ale také na použití různé techniky. Většinou se totiž jedná o rozsáhlé plochy, které se musí propátrat, velmi často jde o nepřehledný terén. Doporučujeme tedy především dát o svém úmyslu vydat se houbařit někomu vědět. Je dobré navštěvovat místa, která jsou houbařům dobře známá. Dále je důležité mít u sebe plně nabitý telefon, aby mohla ztracená osoba zavolat o pomoc. Zavolat na tísňovou linku co nejdříve, nečekat třeba až do stmívání. Při bloudění je dobré orientovat se podle nějakého bodu v krajině či nalézt nějaký orientační bod. Policisté pak spolupracují s pracovníky lesní správy, kteří jim mohou podle tohoto orientačního bodu pohřešovanou osobu nalézt. Houbařům se také vyplatí používat GPS lokátory osob – malá zařízení, která se vejdou do kapsy. Lokátory mají SOS tlačítka, které po stisknutí rozešlou na přednastavená čísla SMS zprávu s SOS zprávou a lokací, kde se právě nachází. Rovněž doporučujeme houbařům nosit výrazně barevné oblečení, to může přilákat pozornost policistů při pátracích akcích.

Všem přejeme hodně houbařských úlovků bez jakýchkoliv stresových situací.

por. Mgr. Lenka Koryťáková, 16. září 2022

vytisknout e-mailem