Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Děti se policisty Lukáše nemohly dočkat

Kutnohorsko - Policista se s dětmi sešel venku na zahradě školy.

Dne 5.10.2023 navštívil policista z kutnohorského Dopravního inspektorátu prap. Lukáš Krupička ZŠ Žižkov. S dětmi si povídal na téma, kdo je policista a jaká je úloha policie v naší společnosti. Policista poskytoval malým dětem mnoho cenných, praktických rad, jak se chovat, aby se co nejvíce chránily a dokázaly správně rozhodnout o tom, co udělat ve chvílích, kdy jsou u hrozícího nebezpečí (šikana, útok psa, injekční stříkačka, jízda na kole, chůze přes přechod, evakuace budov v případě hrozícího nebezpečí, osob které chtějí dítě unést), co je pro jejich bezpečí dobré a hlavě účinné.

Na závěr dětem pohovořili o náplni svého služebního místa. Děti i jejich učitelky ke konci besedy poděkovaly mohutným potleskem.

prap. Lukáš Krupička

inspektor

PČR ÚO Kutná Hora

6. října 2023

Odkazy do noveho okna Beseda s dětmi ZŠ Jana Palacha Kutná Hor... Detailní náhled Beseda s dětmi ZŠ Jana Palacha Kutná Hor... Detailní náhled Beseda s dětmi ZŠ Jana Palacha Kutná Hor... Detailní náhled

vytisknout e-mailem