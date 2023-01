Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Děti pořizovaly snímky intimního rázu

BLANENSKO: Pořízení a šíření takového materiálu je trestné.

Blanenští policisté během loňského roku zaznamenali zvýšený počet případů, kdy nezletilé děti (osoby mladší 18let) pořizují své nahé fotografie nebo natáčí videa, která následně posílají. V regionu došlo ke dvojnásobnému zvýšení počtu případů trestného činu ohrožování výchovy dítěte.

Policejní vyšetřovatelé prověřovali mimo jiné např. zneužití dítěte k výrobě pornografie, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií či šíření dětské pornografie. Podařilo se jim odhalit obsah s intimními záběry, jednalo se také o přeposílání tohoto materiálu virtuálnímu příteli. Děti uvěřily falešnému profilu, kdy se pachatel vydával za jejich vrstevníka. Netušily tak, že ve většině případů komunikují s někým dospělým. Často se stává i to, že za falešným profilem je blízká osoba obětí.

Snímky intimního rázu pořizují děti samy z vlastní iniciativy, nebo jsou o ně požádány ze strany svého objektu touhy. Mezi časté případy může být seznámení s osobou opačného pohlaví, kdy se snaží dospívající mládež zapůsobit a s tím souvisí i zaslání intimních fotografií nebo videí. Nezletilí si však neuvědomují, že i když mohou žít od patnácti let sexuálním životem, tak do osmnácti let nesmí oni sami, nebo kdokoliv jiný, pořizovat, držet nebo šířit takovýto materiál. I přesto, že ho děti pořizují samy, mohly by být podle zákona pachateli trestného činu. Podílely by se totiž na výrobě, držení a šíření dětské pornografie.

Nezletilí si pořizují fotografie, či videa s intimním obsahem také mezi sebou, třeba přítelkyně vyfotí nahotu partnera na svůj mobil. Už v tuto chvíli, byť by to bylo dobrovolné, drží dětskou pornografii. V případě následného rozeslání se jedná o další trestný čin, a to šíření dětské pornografie.

Každý by si měl navíc uvědomit, že jakýkoliv materiál, který jednou odešle nebo vloží na sociální sítě již většinou nelze vzít zpět a je k dispozici i několik let, a to i přesto, že ho sám tvůrce odstraní. Během chviličky si kdokoliv může vložený materiál na sociální sítě stáhnout, a přeposlat dál.

V oblasti získávání a šíření dětského pornografického materiálu je zapotřebí si uvědomit úskalí, která s danou trestnou činností souvisí, případně výrazně usnadňují její páchání. V mnoha případech je na prvním místě lehkovážnost rodičů, kteří dítě vybaví moderními technologiemi. O tom, jak s ní potomek následně zachází, již nemají přehled. V rámci sledování trendů jsou navíc někdy schopni svým dětem zakládat virtuální profily i ve věku, kdy to není povolené. Rodiče by naopak obecně měli být více všímaví k tomu, co jejich děti na sociálních sítích dělají, v jakém čase je využívají, s kým si píší a co komu posílají. Pokud již dojde k odhalení obdobného útoku, je řešením závadovou komunikaci zálohovat, blokovat či ukončit a samozřejmě oznámit Policii ČR

Za přechovávání dětské pornografie hrozí odnětí svobody až na dva roky, za jeho výrobu a nabídku až tři roky a tomu, kdo zláká nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla, hrozí, že stráví ve vězení až pět let.

por. Mgr. Lenka Petrželková, 26. ledna 2023

