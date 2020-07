Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Děti pod vlivem alkoholu

PŘEROV - Skončily hospitalizované v nemocnici.

V sobotu ve večerních hodinách skončili na dětském oddělení nemocnice v Přerově mladá slečna a mladý chlapec, kteří popíjeli alkohol v hojné míře. Dívka se opila na akci spojené s ochutnávkou gulášů, která se konala v obci nedaleko Přerova. Ležící a bezvládnou ji v trávě našly dvě mladé ženy, které ji ihned poskytly první pomoc. Na přivolání matky se na místo dostavila rychlá záchranná služba, která ji převezla do již zmíněného zdravotnického zařízení, kde zůstala hospitalizována.

Stejně dopadl i mladistvý hoch, který se přivedl do stavu opilosti na hřišti v obci na Přerovsku, kde probíhalo ukončení fotbalové sezóny. Dle výpovědi svědků zůstala na stole v šatně odložená láhev s přibližně půl litrem vodky. Mladík přišel do prázdné šatny a bez většího pudu sebezáchovy vyprázdnil její obsah. Když po nějaké době vyšel, začal se motat a po chvíli upadl do bezvědomí. I jemu byla poskytnuta na místě první pomoc a přivolána záchranná služba, která ho převezla na stejné oddělení jako mladou slečnu. Oba případy šetříme jako přestupky dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a v obou případech byl informován orgán sociálně právní ochrany dětí a mládeže při Magistrátu města Přerova.

V průběhu prázdnin se častěji potýkáme s případy konzumace alkoholu mládeží, proto upozorňujeme rodiče, aby více kontrolovali a dohlíželi na své dospívající ratolesti, jak a s kým tráví svůj volný čas, aby se nedostaly do situací a stavů, které by mohly vážně ohrožovat jejich zdraví.

Ani policie nebude o prázdninách nečinná a bude v souvislosti s podáváním alkoholu mladistvým a nezletilým osobám provádět kontroly v restauračních zařízeních a na různých společenských akcích v rámci celého regionu.

por. Mgr. Miluše Zajícová

1. července 2020

