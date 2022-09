Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Děti na elektrokoloběžce srazily na chodníku seniorku

ČESKOLIPSKO - Žena skončila v nemocnici.

V pátek odpoledne došlo v Mariánské ulici v České Lípě k politováníhodné nehodě. Dvě nepozorné třináctileté dívky, které spolu jely na jedné elektrokoloběžce po chodníku, se tu včas nevyhnuly 75leté ženě a narazily do ní zezadu. Chodkyně pak nekoordinovaně spadla na zem a utrpěla přitom krvácející asi sedmicentimetrovou tržnou ránu na hlavě, odřeniny na rukách a na nohách a také bolestivé pohmoždění trupu. Přivolaná zdravotnická služba ji převezla do českolipské nemocnice, kde ji lékaři hospitalizovali a její zranění označili za středně těžké.

V této souvislosti je třeba především zdůranit, že se po chodníku koloběžkou a ani jízdním kolem jezdit nesmí! Ten je určen výhradně pro chodce. Další samostatnou kapitolou jsou rychlé, a tím i hůř ovladatelné koloběžky na elektrický pohon, které pro děti rozhodně nejsou bezpečné.

O víkendu na ní nezvládl jízdu ani 44letý muž, kterému na cestě z restaurace domů byla příliš úzká ulice T. G. Masaryka v Novém Boru, kde naboural do u krajnice zaparkovaného osobního vozidla. Pořádně si přitom pohmoždil rameno a také si hodně stěžoval na bolesti v zádech. Z místa havárie ho odvezla k vyšetření do nemocnice v České Lípě sanita. Ještě před tím, než do ní nasedl, jsme ho podrobili dechové zkoušce, a ta ukázala, že má v sobě 1,78 promile alkoholu.

6. 9. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

