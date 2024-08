Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Děti a alkoholické nápoje

PLZEŇSKÝ KRAJ – Prázdniny dětem nabízí více volného času a prostoru pro seberealizaci. Alkohol představuje pro děti a dospívající značné riziko, a proto je prevence jeho konzumace velmi důležitá. Policisté v našem kraji během prázdnin evidují již několik případů, ve kterých u dětí a dospívající mládeže sehrál svou roli alkohol.

Od začátku prázdnin policisté v našem kraji evidují již 2 desítky případů, ve kterých u dětí a dospívající mládeže sehrál svou roli požitý alkohol. Konzumace této tekutiny u 7 z nich způsobila hospitalizaci v nemocnici.

Policisté během roku realizují preventivní aktivity ve spolupráci s dalšími subjekty, jejichž smyslem je případné odhalení porušování zákazu prodeje alkoholu či tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Tato preventivní činnost je realizovaná ve vytipovaných restauračních zařízeních, barech, večerkách a venkovních prostorech, kde dochází k prodeji alkoholu třeba v rámci pořádané akce.

Jedna z těchto akcí proběhla ve večerních hodinách v teritoriu Městského ředitelství policie Plzeň, a to hned na několika vytipovaných místech v centru města. Ve spolupráci s pracovníky České obchodní inspekce a strážníky Městské policie Plzeň proběhly kontroly v několika prodejnách a stáncích s prodejem alkoholických nápojů. Policisté zkontrolovali více jak dvě desítky osob. Během akce došlo v šesti případech k prodeji alkoholu osobám mladším 18 let, přičemž pracovníci státní správy a policisté se zjištěným protiprávním jednáním dále zabývají. Policisté budou i nadále v podobných součinnostních akcích pokračovat.

Klíčové kroky a naše doporučení, jak předcházet problémům spojeným s alkoholem u dětí, jsou především v otevřené komunikaci. Rodiče by měli s dětmi otevřeně mluvit o možných rizicích spojených s alkoholem a vysvětlit jim, jak alkohol ovlivňuje tělo a mysl, a jaké mohou být následky jeho konzumace. Nežádoucí účinky po jeho požití mohou zapříčinit i hospitalizaci v nemocnici.

I rodinné vztahy mohou hrát hlavní roli v životě mladého jedince. Zejména rodiče by měli být vzorem a ukazovat, že je možné se bavit i bez alkoholu. I po právní stránce je důležité dětem vysvětlit, že zákony musí být dodržovány a konzumace alkoholických nápojů je dětem do 18 let zakázána. A v neposlední řadě je důležitá i podpora zdravého životního stylu. Zdravé návyky a zájmy mohou snížit riziko, že děti budou hledat únik v alkoholu nebo inklinovat k jiným návykovým látkám.

Prevence je v této oblasti velmi důležitá a zároveň je naším hlavním cílem v těchto kontrolních aktivitách. Od začátku školního roku probírají policejní preventisté s dětmi při přednáškách na školách a ve školských zařízení i téma návykových látek a jejich možná rizika. Cílem je posílit jejich právní vědomí a tím je vyvarovat před možným protiprávním jednáním a negativními následky jejich užívání. Závislost má mnoho podob, tedy může vzniknout na čemkoliv a v nezdravé míře omezuje svobodu. Prevence konzumace alkoholu u dětí je značný proces, který vyžaduje trpělivost a spolupráci. Neinformovanost dětí o možných následcích může mít velký dopad na jejich budoucnost. Ukažme jim společně správnou cestu!

nprap. Veronika Hokrová, DiS.

19. září 2024

