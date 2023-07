Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Detektivní příměstský tábor a policisté

JABLONECKO – Malé detektivy na příměstském táboře v Tanvaldě navštívil kriminalistický technik. Děti se pak měly možnost podívat se na výstroj a vybavení tanvaldských policistů na jejich služebně.



Minulý týden děti na „Detektivním příměstském táboře“ ve Středisku volného času v Tanvaldě přijel podívat kriminalistický technik, aby jim ukázal to, co je jeho úkolem při ohledání místa činu. Během celého dopoledne učil děti i odlévat stopy, snímat otisky prstů a zajišťovat různé stopy. Samy děti mezi sebou hovořili o tom, jak je to zajímavé a dokonce i úžasné.

Další den pak ještě tyto malé detektivy přivítali policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě na své služebně, aby jim ukázali svoji výstroj a své vybavení, které při své službě využívají. Takovou kompletní výstroj tzv. těžkooděnce si mohli sami i vyzkoušet a samozřejmě je zajímalo i to, jak se používají například služební pouta. Policisté dětem ukázali i svůj vozový park a byla to právě čtyřkolka, která je nejvíce zaujala. Děti neskrývaly nadšení a byly rády, že si mohou i zkusit, jak se na služební čtyřkolce sedí. Všichni na závěr tanvaldským policistům poděkovali za to, že si mohli na chvilku zkusit, jaké to je být aspoň na chvilku policisty. Někteří z nich dokonce vyjádřili i přání stát se v dospělosti právě policistou, detektivem i kriminalistickým technikem. A v tomto případě nám na závěr nezbývá nic jiného než těmto dětem popřát, aby se jim jejich přání splnilo.





26. 7. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

