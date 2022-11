Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Deštěm skrápění policejní nováčci složili služební slib

KRAJ - Slib složili 4. listopadu 2022

V pátek 4. 11. 2022 složili nově přijatí policisté Krajského ředitelství policie Středočeského kraje služební slib na nádvoří Muzea Policie ČR v Praze.

Ceremoniál, při kterém 50 policistů složilo služební slib do rukou náměstka ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje pro službu kriminální policie a vyšetřování plukovníka Ondřeje Smotlachy, sice provázel vytrvalý déšť, to ale nezabránilo hojné návštěvě jejich rodinných příslušníků a přátel, kteří přišli policejní začátečníky podpořit při slavnostním vstupu do služebního života.



Akt doprovodila Hudba Hradní stráže a Policie ČR, prapor Krajského ředitelství policie Středočeského kraje přinesla čestná jednotka. K policistům promluvil nejen náměstek středočeského krajského ředitele plukovník Ondřej Smotlacha, ale také generálmajor Tomáš Lerch, první náměstek policejního prezidenta. Oba popřáli začínajícím policistům, nyní zařazeným v základní odborné přípravě, hodně štěstí v jejich služební kariéře, zároveň ale zdůraznili náročnost profese, poslání Policie ČR a význam obsahu služebního slibu.

Vzorem pro nově přijaté policisty jsou jejich zkušení kolegové, z nichž někteří byli v rámci ceremoniálu oceněni medailí školního policejního střediska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Ta je udělována za přínos policejnímu vzdělávání a výcviku policistů, což je nedílná součást výkonu služby, neboť jak řekl Jan Amos Komenský: Bez příkladů, pravidel a cvičení buď ničemu se nevyučuje a neučí, nebo ničemu dobře.

Všem nově přijatým i odměněným policistům přejeme do služebního i soukromého života hodně štěstí.

mjr. JUDr. Petra Hofmanová

vedoucí školního policejního střediska

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

9. listopadu 2022

