Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Desítky lahví alkoholu odnosili v taškách

TEPLICKO - Dvojice protřelých zlodějů vykradla bistro v Trnovanech.

Poslední květnový den došlo k vloupání do bistra v Trnovanech. V nočních hodinách neznámý pachatel vnikl přes vrata do provozovny a šel po alkoholu, kterého zde byly značné zásoby. Odnesl si 20 lahví šampusu, 67 lahví tvrdého alkoholu a 4 láhve vína. K tomu ještě přibalil elektrorozvaděč v hodnotě 10 tisíc korun. Celkem majiteli vznikla škoda přes 40 tisíc korun. Po oznámení vloupání na linku 158 vyjeli na místo policisté včetně kriminalistického technika, který na místě zajistil několik stop. Rozeběhlo se policejní šetření, které vedlo ke zdárnému konci. Bylo zjištěno, že krádež má na svědomí dvojice protřelých zlodějů. Jedná se o 40letou ženu, která již byla čtyřikrát v minulosti odsouzena za různé přečiny a jejího druha, který již je také pětkrát soudně trestaný. Lahve alkoholu odnosili ve velkých taškách do vedlejší ulice, kde má žena bydliště. Oběma bylo sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení z přečinu krádeže ve spolupachatelství.

14. června 2023

por. Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

