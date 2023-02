Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Deset minut po vloupání skončil v poutech

Padesátiletý muž se vloupal do vozidla a odcizil mobilní telefon. Z lupu se radoval jen několik minut.

Kriminalisté z 11. oddělení Prahy I uslyšeli ve vysílačce relaci, ve které operační důstojník informoval hlídky o vloupání do vozidla, ke kterému došlo v ulici Magdalény Rettigové v Praze 1. Jelikož se kriminalisté vraceli z oběda a měli to doslova za rohem, byli na místě během pár minut. Tam na ně čekal oznamovatel, který kriminalistům ukázal, kam podezřelý muž zaběhl. K jeho smůle si vybral jednu z budov, kde se nedobrovolně uvěznil v chodbě, ze které je k východu zapotřebí vstupní karta. Uvězněný se ještě snažil dostat ven za pomoci páčidla, které vytáhl z batohu, ale kromě způsobení další škody v řádech několika desítek tisíc korun, se mu to nepodařilo.

Pro kriminalisty to byla tak snadná práce a padesátiletý muž skončil v poutech. Provedená dechová zkouška u podezřelého byla negativní, ale orientačním testem na drogy bylo zjištěno, že muž je uživatelem pervitinu a tímto způsobem si na něj zřejmě „ vydělával“. Ihned poté byl převezen na policejní služebnu, kde si vyslechl obvinění ze spáchání trestného činu krádež, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Richard Hrdina - 16. února 2023

Související dokumenty Vloupání do auta.mp4

Velikost souboru:81,8 MB / formát MP4

