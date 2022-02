Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Deset dní nesmí domů

MOSTECKO - Policisté ho vykázali; Na kontě má čtyři vloupačky; Okrádala stát; Peníze nesplácí.

Včera musel opustit své obydlí 42letý Litvínovan. Rozhodli o tom policisté. Využili svého oprávnění a muže na deset dnů z bytu vykázali. Důvodem bylo jeho chování vůči manželce, kterou měl vulgárně slovně napadat a vyhrožovat jí likvidací. Završil to i napadením fyzickým. Kromě toho, že Litvínovan nesmí dočasně domů, od policistů si navíc vyslechl sdělení podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování. V případě uznání viny mu za tento skutek hrozí až roční vězení. Celá věc je vedena na hamerském obvodním oddělení. Policisté nyní po určenou dobu kontrolují, zda 42letý muž zákaz dodržuje.



Na kontě má čtyři vloupačky, vždy do stejného objektu

Mostečtí policisté v těchto dnech obvinili 28letého muže z Mostecka ze spáchání trestného činu krádeže vloupáním. Podle nich se měl v první polovině ledna čtyřikrát vloupat do stejného objektu. Zaměřit se měl na sortiment prodejny pro kutily a zahrádkáře. Po násilném vniknutí do venkovních prostor obchodu si měl vybírat různé zboží; v jeho batohu a přineseném pytli následně mizely různé truhlíky, květináče a další zahradní keramické dekorace. Během posledního „nočního výletu“ byl vyrušen a lup naházený do igelitového pytle tam zanechal. Poté z místa utekl. Při opakovaných návštěvách v cizím objektu si měl přivlastnit věci za více jak 17 tisíc korun. Poškození oplocení objektu bylo vyčísleno na cca 3 tisíce korun. Obviněný se policistům přiznal. Očividně se ale neponaučil ze své minulosti, za obdobnou majetkovou kriminalitu byl v uplynulých třech letech vícekrát pravomocně odsouzen. Vzhledem k tomu mu nyní hrozí odnětí svobody až na tři léta. Stíhán je na svobodě. Věc je nadále ve vyšetřování.



Okrádala stát

Mostecký policejní vyšetřovatel trestně stíhá 35letou ženu z Teplicka. Podle něj se měla dopustit podvodu. Ze spisového materiálu vyplývá, že měla úmyslně zamlčet podstatné skutečnosti související s vyplácením sociálních dávek od státu. Mělo se jednat o příjem ze svého pracovního poměru v zahraničí. Obviněná si tak měla neoprávněným pobíráním příspěvku na bydlení a přídavku na dítě přijít na téměř 52 tisíc korun. Za spáchání trestného činu podvodu jí hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.



Půjčoval si peníze, ale už je nesplácel

Dvou úvěrových podvodů se měl dopustit 26letý muž z Mostecka. Viní ho z toho mostečtí policisté. V prvním případě měl v elektro prodejně uzavřít smlouvu na poskytnutí úvěru na 50 tisíc korun. Část měl vyčerpat za zakoupené zboží, část výběrem z bankomatů. Problém byl v tom, že při uzavírání smlouvy měl uvést nepravdivé údaje o svém zaměstnání a výši platu. Další uzavřená úvěrová smlouva na částku mírně přesahující 5 tisíc korun byla obdobná, opět měla být se smyšlenými údaji. Muž údajně své finanční závazky neplní. Ty se podle všeho dostaly až na téměř 55 tisíc korun. V případě, že muž za spáchání trestného činu úvěrového podvodu stane před soudem, může ve vězení strávit až dva roky.





por. Alena Bartošová

KŘP Ústeckého kraje

17. února 2022

