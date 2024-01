Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Deset dní nesmí do společného obydlí

DĚČÍNSKO – Násilník vykázán; Do vězení se mu nechtělo…

Institut vykázání využili v sobotu 13. ledna 2024 policisté ve Šluknově. Ze společného obydlí a jeho bezprostředního okolí vykázali na dobu deseti dnů 30letého muže, a to z důvodu, že jeho chování vykazovalo znaky domácího násilí. Na šluknovské policisty se obrátila žena s tím, že měla být svým druhem opakovaně slovně i fyzicky napadena. Vzhledem k tomu, že šlo nepochybně o domácí násilí, policisté následně sáhli ke svému oprávnění a násilnického druha na dobu deseti dnů vykázali ze společného obydlí. Po tu dobu se tam nesmí vrátit a družku kontaktovat.

Do výkonu trestu se mu nechtělo

Nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody se pravděpodobně nechtělo 38letému muži. Do věznice ho dodala teprve až policejní hlídka, která muže v pátek 12. ledna v ranních hodinách vypátrala při výkonu služby v Rumburku. Provedenou lustrací policisté zjistili, že muž prochází pátráním a že je na něj okresním soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, provedli s ním všechny potřebné úkony a ještě týž den jeho další cesta vedla do věznice, kam jej policisté na základě uvedeného příkazu soudu eskortovali.

Děčín 15. ledna 2024

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

