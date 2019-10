Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Desatero - Jak přežít na (JIHO) ČESKÝCH SILNICÍCH

Jihočeský kraj - S humorem o vážných věcech, zamyslete se.

Vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Veselý, představil dnes odpoledne v rámci tiskové konference nový dopravně preventivní projekt, zaměřený především na snížení dopravní nehodovosti v kraji. Za cíl má oslovit co nejvíce lidí, kteří jsou denně účastníky silničního provozu, a jsou to právě oni, MY, kteří můžeme dopravní nehodovost ovlivnit. Projekt je neotřelý tím, že se snaží humornou formou v několika sladech, formou prezentace, hovořit o vážných věcech a přinutit ty, kteří ho shlédnou, aby se zamysleli nad svým jednáním. Ať už jako chodec, řidič, motocyklista či cyklista bychom každý měli dodržovat pravidla silničního provozu.

Myšlenku převedl na humorné obrázky známý kreslíř Petr Urban, který se tak společně s plk. Veselým stal spoluautorem.

Patrony projektu se stali paní hejtmanka Ivana Stráská, JUDr. Ladislav Faktor - senátor, paní Milena Urbanová – zakladatelka Auticentra, MUDr. Ing. Michal Šnorek – předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, Roman Turek – bývalý hokejový reprezentant a také Václav Kovář – koordinátor pro BESIP našeho kraje. Tiskové konference se za Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje zúčastnila plk. Ivana Zelenáková – ředitelka kanceláře ředitele policejního ředitelství a také zástupkyně rodiny Urbanových, paní Ludmila Koudelková.

Díky velké podpoře stran patronů projektu budete mít možnost se s projektem setkat na obrazovkách čekáren Nemocnice České Budějovice, v budovách Policie České republiky v rámci našeho policejního ředitelství a naši snahou bude ho co nejvíce šířit dále.

Pozn., na prezentaci se vztahují autorská práva. Není možné do ní vkládat jakékoliv reklamy a je určena pro preventivní účely v rámci Jihočeského kraje. Souhlas k její prezentaci musí udělit autor.

1. října 2019

