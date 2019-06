Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Den záchranářů vol. 2

PRAHA VENKOV – JIH – Zajímavý program provázelo krásné slunné počasí.

Cesta integrace uskutečnila dne 18. června 2019 na náměstí v Říčanech již druhý ročník preventivní akce s názvem „Den záchranářů“, kam si pozvala zástupce místních bezpečnostních složek včetně středočeské policie a dalších organizací. Děti z mateřských i základních škol, pro které byla celá akce primárně určena, se mohly podívat do jednotlivých stánků a něco nového se přiučit. Na každém stanovišti je totiž čekaly statické ukázky či zábavné aktivity a úkoly.



V policejním stánku si mohly prohlédnout výstroj a výzbroj pořádkové policie i prvosledové hlídky, daktyloskopické vybavení kriminalistického technika pro zkoumání otisků prstů, nebo jim policisté předvedli práci s přístrojem na měření množství alkoholu v dechu, což se setkalo s velkým nadšením. Děti měly také možnost nasednout do služebního vozidla, kde si zkusily zprovoznit výstražné světelné a zvukové zařízení a nakonec si vybrat preventivní materiály v podobě např. různých omalovánek, pexesa nebo náramku. Pro dospělé byly ve stánku připraveny materiály s informacemi o aktuálních preventivních projektech – stopvloupani.cz a Zabezpečte se! – a preventivní brožury „Na kole jen s přilbou“ či „Bezpečně na vodě“.



Program byl obohacen o dynamické ukázky přítomných organizací, při kterých prezentovaly své činnosti. Středočeská policie návštěvníkům předvedla simulaci zákroku proti nebezpečnému pachateli ve vozidle za doprovodu stručného komentáře k jednotlivým krokům zadržení osoby. Středočeští hasiči ukázali slaňování z vysokozdvižné plošiny, která se dostane do výšky až 37 metrů, a záchranu osoby na laně.



nprap. Mgr. Lucie Kostečková

tisková mluvčí PČR

20. června 2019

