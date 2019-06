Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Den záchranářů Ústeckého kraje

ÚSTECKÝ KRAJ - Policisté se prezentovali v Litoměřicích.

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje bylo jednou z hlavních složek, které se podílely na zajištění Dne záchranářů Ústeckého kraje. Akce pořádaná pro širokou veřejnost se konala v sobotu 15. června 2019 v na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Letos se uskutečnil již 11. ročník. Během programu, který probíhal i na řece Labi, se představily všechny složky IZS a další organizace. Pořadatelem byl Ústecký kraj a město Litoměřice.

Přítomnost Policie ČR po celý den budila značný zájem návštěvníků. Ti si mohli prohlédnout techniku a vybavení poříční policie, litoměřického územního odboru a odboru dopravní policie. Zásahová jednotka a speciální pořádková jednotka prezentaci doplnily o výzbroj. Na nezájem veřejnosti si rozhodně nemohli stěžovat ani kriminalističtí znalci, kteří přestavili práci na „místě činu“. V obležení návštěvníků, zejména z řad dětí, byly policistky oddělení tisku a prevence, které měly připraveny zvídavé otázky z oblasti bezpečného chování – a k tomu samozřejmě za správné odpovědi byly k mání i drobné ceny. Velká pozornost občanů směřovala také ke speciálně vybaveným vozidlům - monitorovacímu vozu vybavenému kamerovým systémem a tzv. schengenbusu cizinecké police, jehož vybavení mimo jiné slouží k rozpoznávání padělaných dokladů. Podle očekávání byl nepřetržitý „nával“ i u policejního vrtulníku. Na Dni záchranářů se předvedli i policejní pyrotechnici, kteří program zpestřili o ukázky techniky a také ukázky různých nefunkčních municí. Zájemci si mohli vyzkoušet i část fyzických testů, které musí splnit uchazeči o práci u Policie ČR.

Policisté svoji činnost představili také v několika dynamických ukázkách. V průběhu dne mohli diváci vidět výcvik služebních psů se zadržením nebezpečného pachatele. Do „akce“ byli také nasazeni policejní potápěči a pyrotechnik zásahové jednotky, který zneškodnil munici vytaženou z řeky. Policisté poříčního oddělení ve spolupráci s osádkou letecké záchranné služby zachraňovali tonoucího - do lodi a za pomoci vrtulníku. Do simulované dopravní nehody se zase zapojili litoměřičtí dopravní policisté.

Na Dni záchranářů Ústeckého kraje se s technikou prezentovali také saští kolegové. Účastníci si tak mohli prohlédnout člun tamního poříčního oddělení a vozidla, která používají policisté Policejního ředitelství Chemnitz.

por. Alena Bartošová

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

18. června 2019

vytisknout e-mailem