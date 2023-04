Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Den za mimořádných událostí a běžných rizik v Hostivici

Praha venkov – ZÁPAD – Policisté ukázali, že zima je nezastaví a přes chladné počasí venku prezentovali svou práci více jak 400 dětem z 1. stupně Základní školy Hostivice. Tentokrát i s Pražáky.

Na preventivně prezentační akci jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému ČR pořádané 4. dubna Základní školou v Hostivici se za policii představili středočeští policisté z Územního odboru Praha venkov – Západ - preventistka, dopravní policisté, kriminalistický technik a policisté z Oddělení hlídkové služby Řevnice. Na pomoc jim přišli z Prahy psovodi a Cizinecká policie z letiště Ruzyně.

V úvodu byla dětem prezentována policie se zapojením dětí k jejich znalostem krizových linek a byly probrány základní preventivní rady k bezpečnému chování venku, ale i v dopravě, neboť děti bývají často jako chodci či cyklisté tou nejzranitelnější skupinou účastníků silničního provozu.

Jelikož bylo vhodné stanoviště u základní školy, kde se nacházejí i přechody pro chodce, byl zároveň prezentován projekt Zebra se za Tebe nerozhlédne! Dětem byly předány potřebné matriály k další osvětě v oblasti dopravy, a to i v ukrajinském jazyce.

Policisté zde také představili svou výzbroj a výstroj, jakož i technické vybavení a pomůcky, které využívají při běžném výkonu služby. Zpestřením celé akce byla ukázka psovoda při zákrocích a technika při zajištění stop. Děti si mohly vyzkoušet, jak funguje ve skutečnosti test na zjištění alkoholu v dechu, a měly možnost si vyzkoušet zajištění daktyloskopických a trasologických stop.

Co ale nejvíce zaujalo děti, ale i dospělé, bylo nejmenší vozidlo ve službách policie, kterým přijela cizinecká policie. Poprvé opustilo brány letiště. Jeho velikost byla akorát pro děti, které do něj ladně nastoupili i vystoupili, na rozdíl od dospělých. A k čemu je tenhle drobek? Je to vozidlo pyrotechniků na letišti, které umožňuje pohyb mezi terminály na Letišti Václava Havla.

Policisté si pro návštěvníky připravili i drobné prezentační materiály v podobě pracovních sešitů, vystřihovánek a skládaček, pexes a reflexních pásků.

por. Mgr. Mgr. Anna Štisová, MBA

Územní odbor Praha venkov – Západ

7. dubna 2023

vytisknout e-mailem