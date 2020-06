Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Den ve znamení drog

Policisté během jednoho odpoledne řešili při kontrole tři řidiče vozidel pod vlivem drog.

Případ první: Policisté z oddělení hlídkové služby Prahy I. měli v pondělí 8. června odpoledne napilno. Po jedné hodině zastavili v ulici Opletalova vozidlo, na kterém byly umístěny registrační značky přiřazené jinému typu vozidla. Řidič při předložení dokladů rovnou policisty upozornil, že nemá řidičský průkaz, protože si ho po předchozím zákazu řízení neobnovil. K registračním značkám hlídce později uvedl, že vozidlo koupil své přítelkyni a chtěl jí ho odvést domů. Jelikož vozidlo bylo zakoupeno v Německu, nemělo přidělené žádné značky, a tak mu kamarád z autobazaru půjčil značky z jiného vozidla do doby, než proběhne převod vozidla na nového majitele. Protože se muž hlídce zdál roztěkaný, provedli orientační test na přítomnost OPL, který byl pozitivní na amfetamin / metamfetamin a canabis. K tomuto muž uvedl, že je pravidelným uživatelem marihuany a ráno užil pervitin. Vzhledem k tomu, že se řidič dopustil protiprávních jednání, které naplňují znaky přestupku, byl policisty zajištěn a eskortován k podání vysvětlení na služebnu.

V tomto případě je rozhodující hodnota návykové látky v krvi řidiče, čímž se může řízení pod vlivem návykové látky překvalifikovat z přestupku na trestný čin, za který by muži, v případě odsouzení, hrozil trest odnětí svobody až jeden rok.

Případ druhý: Po páté hodině odpolední v ulici Argentinská si policisté povšimli motocyklu, který chtěli zastavit a zkontrolovat, ale v tomto momentě začal řidič motocyklu přejíždět z pruhu do pruhu a kličkoval mezi vozidly tak, aby se policejní hlídce ztratil z dohledu. To se mu však nepovedlo a hlídka řidiče dojela a zastavila. Při kontrole nepředložil řidičský průkaz, protože ho nevlastnil. Měl totiž platný zákaz řízení. Policistům uvedl, že na motorce jezdit musí, protože by se jinak nikam nedostal. Protože řidič byl i nadále velmi nervózní, policisté provedli orientační test na přítomnost OPL, který byl pozitivní na amfetamin / metamfetamin a canabis. K tomuto faktu dodal, že si dnes dal jednu ,,lajnu" a jednoho ,,jointa".

Policisté muže na místě zadrželi, protože se dopustil trestného činu tím, že mařil výkon úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Skutečnost, že řídil pod vlivem omamných a psychotropních látek bude přitěžující okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby.

Případ třetí: Před sedmou hodinou večerní se policisté rozhodli zastavit vozidlo v ulici přístavní. Při kontrole se řidička chovala velmi nervózně a to i přes to, že neměla žádný ,,škraloup". Provedená dechová zkouška byla negativní, proto se hlídka rozhodla provést orientační test na přítomnost OPL, který byl pozitivní na amfetamin / metamfetamin. Řidička měla velkou potřebu se dostat ke své kabelce, která byla umístěná na sedadle spolujezdce. Policisté pojali důvodné podezření, že před nimi něco schovává. Z tohoto důvodu provedli kontrolu vozidla a při této kontrole nalezli dva plastové sáčky s bílou krystalickou látkou. Podezřelá žena uvedla, že se jedná o látku pervitin, která je pro její osobní potřebu. Po pozdějším provedením testu sadou Nark II bylo potvrzeno, že se jedná o látku pervitin o váze 2,85 gramů.

Policisté ženu na místě zadrželi pro podezření ze spáchání trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, za což jí v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. V případě, že se řízení pod vlivem návykové látky překvalifikuje z přestupku na trestný čin, bude ve věci vedeno společné trestní řízení.

nprap. Lucie Drábková - 23. června 2020

