Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Den s policií v Rychnově nad Kněžnou

RYCHNOVSKO - Nenechte si ujít nejen spanilou jízdu!

Zveme všechny na sváteční den Policie ČR v Rychnově nad Kněžnou. Hned první den v červnu slaví svůj svátek děti. My, policisté, se k nim přidáváme ke konci měsíce, konkrétně 21. června. U nás tento významný den oslavíme už tento pátek.



Dříve, než navštívíte naše venkovní i vnitřní prostory, nenechte si ujít "spanilou jízdu" téměř třicítky policejních dopravních prostředků. Městem projedou ta nejmodernější vozidla i zasloužilí veteráni. Trasa povede od rychnovského územního odboru policie ve Zborovské ulici přes Sokolovskou, Hrdinů odboje, sídliště Mírová, Smetanovou ulicí do Kolowratské a poté Svatohavelskou na Staré náměstí a z něj Palackého ulicí zpátky k budově Policie ČR.

Vyjíždět budeme v 8.30 hodin a kdo nás nestihne, může se na naše dopravní prostředky přijít podívat přímo k nám do Zborovské ulice, a to mezi devátou až patnáctou hodinou. Kromě policejního vozového parku máme pro vás připravené ukázky činnosti policejní práce i techniky a stanoviště dopravní policie, kriminalistů, pořádkové jednotky, prevence i spřáteleného BESIP. V přízemí naší budovy na vás navíc bude čekat zajímavá výstava "Historie policie na Rychnovsku".



Co víc si přát než hezké počasí, vaši navštěvu a spokojenost!



por. Mgr. Alena Kacálková

15. června 2023

