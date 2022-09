Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Den s IZS v Mnichovicích

PRAHA VENKOV–JIH – Středočeští policisté společně s kolegy z celorepublikového policejního útvaru se o víkendu zúčastnili prezentačních akce.

Prezentační akce, kterou uspořádal v sobotu letošního 3. září místní sbor dobrovolných hasičů v Mnichovicích ve spolupráci s Městem Mnichovice v rámci oslav 140 let vzniku hasičů v Mnichovicích pod názvem „Den s IZS“, se zúčastnili zástupci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů spolupůsobících v oblasti prevence. Policie České republiky zde byla zastoupena nejen policisty z územního odboru Praha venkov-JIH, a to OHS (oddělení hlídkové služby) Čestlice, dopravního inspektorátu, oddělení tisku a prevence, ale i obvodního oddělení Příbram – venkov, poříčního oddělení Slapy, personálního oddělení, oddělení služební kynologie a zásahové jednotky středočeského krajského ředitelství, či Speciálního oddělení dohledu Čechy Policejního prezidia ČR.

Zajímavý celodenní program provázelo krásné slunné počasí, při kterém se široká veřejnost měla možnost seznámit s činností jednotlivých složek a případně se dozvědět nové zajímavosti a informace, neboť na jednotlivých stanovištích je čekaly nejen statické ukázky, ale i zábavné aktivity a úkoly.

Na stanovišti Policie České republiky si mohly děti prohlédnout výstroj a výzbroj pořádkové a dopravní policie, vybavení policejních potápěčů, služební vodní skútr, služební vozidla, dron či čtyřkolka, a po splnění úkolu, kterým bylo například složením skládačky-obrázku s policejní tématikou nebo zodpovězení několika testových otázek, si vybrat odměnu v podobě prezenčních předmětů a preventivních materiálů s preventivním obsahem. Přítomní tak byli seznámeni s preventivními projekty „Zebra se za tebe nerozhlédne“, „Na kole jen s přilbou“, Markétina dopravní výchova“, „Bezpečně u vody“, „Zabezpečte se!“, na jejichž realizaci se podílejí i středočeští policisté. Rovněž zde získali i informace, za jakých podmínek může být uchazeč, v případě jeho zájmu o policejní službu, přijat do služebního poměru příslušníka Policie České republiky.

Program byl rovněž obohacen i o dynamické ukázky přítomných organizací. Středočeská policie návštěvníkům předvedla simulaci zákroku zásahové jednotky proti nebezpečným pachatelům a policejní psovodi ukázku z výcviku služebních psů.



por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

5. září 2022

