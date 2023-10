Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Den pro seniory se středočeskou dopravní policií

KRAJ- První říjnový den patřil seniorům na polygonu v Dlouhé Lhotě.

Středočeští dopravní policisté se zaměřují na bezpečnost na středočeských silnicích a dálnicích a pravidelně realizují dopravně bezpečnostní akce. Při nich kontrolují dodržování pravidel silničního provozu ze strany řidičů a dalších účastníků silničního provozu. Kromě toho, ale pořádají i jiné aktivity a kurzy, kde se věnují například začínajícím mladým řidičům, ale i těm starším, seniorům nad 65 let.



Právě den pro seniory, kteří jsou stále aktivními řidiči, si dopravní policisté nachystali na dnešek, 1. října 2023, na polygonu Max Cars v Dlouhé Lhotě na Příbramsku.



Na akci se mohli senioři zdarma přihlásit na internetových stránkách polygonu. Podmínkou přihlášení pro bylo vlastní vozidlo, platný řidičský průkaz a chuť se učit novým věcem. Účast potvrdilo na 50 seniorů.



Den započal registrací a následnou přednáškou ze strany dopravních policistů. Po ní následovala další teoretická přednáška od instruktora bezpečné jízdy polygonu a poté prohlídka policejního vozidla BMW a sanitky zdravotnické záchranné služby.



Po teorii přišla praxe. Senioři byli rozděleni do několika skupin a se svými instruktory se prostřídali na všech stanovištích. Na jednom z nich čekali optometristé, kteří seniorům změřili zrak a dioptrie a poskytli jim důležité rady a doporučení. Velmi zajímavou a poutavou přednášku si nachystal dopravní psycholog.

Na dalších stanovištích už na seniory čekaly praktické jízdy a kurz zvládání krizových situací. Mohli si vyzkoušet jízdu na mokré vozovce, nouzové brždění, aquaplaning a jízdu zručnosti, to vše pod vedením a s instruktáží lektorů bezpečné jízdy.



Po úspěšném absolvování celého kurzu si senioři odnesli nejen certifikát, ale doufáme, že i mnoho důležitých informací a zkušeností, které se jim mohou na silnici hodit a díky kterým je snad žádná krizová situace nepřekvapí.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

1. října 2023

