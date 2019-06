Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Den prevence a osvěty v dopravě

VYŠKOV: Na náměstí se uskutečnila již tradiční preventivní akce.

Ve čtvrtek 27. června zaplnila vyškovské náměstí nejen policejní, vojenská a hasičská technika, ale i mnoho školáků a dospělých. Akci s názvem Den prevence a osvěty v dopravě pořádá odbor dopravy vyškovského městského úřadu spolu s Vojenskou akademií ve Vyškově a Policií České republiky. Je podpořena i Hasičským záchranným sborem, BESIPem Jihomoravského kraje, Městskou policií Vyškov, Majákem Vyškov, Českým červeným křížem Vyškov spolu s Gymnáziem a SOŠZE Vyškov. Cílem této preventivní akce je hravým a názorným způsobem upozornit malé i velké příchozí na skutečnosti, které by účastník silničního provozu měl brát na vědomí. S příchodem prázdnin a odjezdy na dovolenou totiž narůstá riziko dopravních nehod.

Větší návštěvníci si tak mohli vyzkoušet např. simulaci řízení motocyklu a to i v krizových situacích nebo trenažer převrácení vozidla, kde si každý uvědomí důležitost bezpečnostních pásů. U policejního stánku čekaly na děti soutěže z dopravy a na památku jim policisté vyrobili daktyloskopické otisky prstů. Jejich rodiče nebo prarodiče se tady mohli dozvědět cenné rady před odjezdem na dovolenou, jak se zachovat při dopravní nehodě, jak se správně chovat jako cyklista nebo o důležitosti zádržných systémů. Protože velkým nešvarem zejména mladých lidí, je užívání mobilních telefonů a sluchátek do uší, pomocí letáčků jsme upozorňovali i na toto riziko. Ostatně mobilní telefony, volání či dokonce psaní sms je i častým prohřeškem řidičů. I k tomu dostali příchozí informační leták. Stejně tak se jim hodila i informace o tvoření tzv. záchranné uličky. Návštěvníci akce si mohli vyzkoušet i to, jak ovlivní jejich prostorovou orientaci speciální brýle, které navozují stav jakoby byl člověk opilý nebo pod vlivem drog. Mnozí byli překvapeni, že projít jednoduchý slalom mezi kužely není tak snadné. Speciální pořádková jednotka z Brna předvedla nejen policejní výstroj a výzbroj, ale v krátké a dynamické ukázce předvedla zadržení pachatelů výtržnosti. Následovala ukázka práce hasičů, kteří vyprošťovali osobu z vozidla. Soutěže pro děti nechyběly ani na stánku Majáku Vyškov, kde si žáci mohli vyzkoušet, jak by obstáli v dopravě jako chodci i cyklisté. Velký zájem byl i u stanoviště Českého červeného kříže, kde si lidé mohli zopakovat základy první pomoci či nechat změřit krevní tlak nebo hladinu cukru. Malé i velké zaujala policejní, hasičská i vojenská vozidla. Nechyběla ani technika dálniční policie Ivanovice na Hané.

por. Mgr. Alice Musilová, 27. června 2019

