Den policie 2019

Ostrava: I letošní Den policie byl plný atraktivních ukázek

Prostory a přilehlé okolí Slezskoostravského hradu v Ostravě dnes zažily v podstatě již tradiční Den policie. Široká veřejnost tak měla jedinečnou možnost užít si připravený celodenní program sestavený z atraktivních, akčních ukázek dynamických i neméně zajímavých ukázek statických. Ve slavnostní části složily téměř čtyři desítky policistů služební slib. Den policie 2019 se nesl rovněž v duchu 100 let dopravní policie a současně 10 let moravskoslezské služební kynologie.

Generálními partnery akce byl Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava, kterým náleží poděkování.

Slavnostní část

Pozvání hostitele, ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje brigádního generála Mgr. Tomáše Kužela, přijali místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomáš Hanzel, zástupce policejního prezidenta Polské republiky nadinspektor Kamil Bracha, náměstci hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Kania a MUDr. Martin Gebauer a náměstek primátora Statutárního města Ostrava Mgr. Radim Babinec. Přítomni byli zástupci krajského ředitelství mnoho dalších významných hostů, z Moravskoslezského kraje i města Ostravy, dále pak hosté z řad Policie České republiky, zástupci Integrovaného záchranného systému, městské policie a zástupci dalších spolupracujících institucí. Pozvání přijali vzácní hosté i ze zahraničí, konkrétně z Polské republiky.

Po úvodních slovech následovalo slavnostní složení služebního slibu. Na nádvoří hradu vyslovilo jednotně své „Tak slibuji“ 39 policistů, kteří učinili tento významný životní krok před zraky přítomných hostů a široké veřejnosti. Rozšířili tak řady svých kolegů v Moravskoslezském kraji. Noví policisté jsou služebně zařazeni v drtivé většině na obvodních odděleních po celém kraji, přičemž někteří pak posílí dopravní inspektoráty nebo dálniční oddělení. Zhruba polovina je zařazena na Městském ředitelství policie Ostrava.

Při slavnostní části byl prostor také na oceňování. Nominovaní převzali služební medaile „Za zásluhy o bezpečnost“, „Čestnou medaili“, „Plaketu Policie České republiky“ a „Medaile krajského ředitele“.

Brig. gen. Tomáš Kužel ocenil místopředsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Tomáše Hanzela za intenzivní, dlouholetou spolupráci při řešení kriminality a zajištění veřejného pořádku.

100 let dopravní policie

Letošní den policie se nesl rovněž v duchu 100 let dopravní policie. Návštěvníci tak měli příležitost vidět současnou techniku a vozový park dopravních policistů, zajímavá byla dynamická ukázka právě dopravní policie na téma použití zastavovacího pásu v praxi. Policisté však nechali nahlédnout zájemce i do historie, bylo se vskutku na co dívat. Připomeňme si, že poprvé řídil dopravu příslušník bezpečnostního sboru dne 2. září 1919 v prostorách křižovatky ve spodní části Václavského náměstí v Praze. První samostatné dopravní oddělení bylo zřízeno v prosinci 1919 a ke konci roku čítalo na 200 mužů. A doplním, že na stanovišti dopravní služby čekaly na dětské návštěvníky různé úkoly a samozřejmě dárky.

10 let moravskoslezské služební kynologie

O činnosti moravskoslezských psovodů a jejich čtyřnohých svěřenců informujeme vskutku pravidelně. Určitě je zapotřebí připomenout v této souvislosti naše „čtyřnohé nováčky“ -

Na Dni policie předvedli kynologové úžasné ukázky, za které sklidili náležitý potlesk.

A jak dopadla soutěž o „nej“ plyšového psa? Porota měla vskutku těžký úkol, neboť do soutěže bylo přihlášeno téměř 100 psů. Plyšáky přinášely děti, přičemž můžeme pro zajímavost zmínit, že například jeden z nich měl původně místo na kočárku - ale miminko s úsměvem psa do soutěže skrze maminky věnovalo…

Porota nakonec vybrala po pečlivém zvážení pět „nej“ plyšáků. Nicméně, každý účastník soutěže si odnesl cenu…

Dynamické a statické ukázky

Ukázky dynamické probíhaly po celý den a rovněž ukázky statické byly součástí celodenního programu, obojí jak na nádvoří hradu, tak v podhradí. Návštěvníci si mohli vybrat z množství stanovišť a byť se jednalo o Den policie, přítomny byly i jiné složky – své místo v programu měli moravskoslezští záchranáři a hasiči, vojáci, příslušníci vězeňské služby či ostravští strážníci.

Z pohledu „policejní“ dynamiky lze zmínit například ukázky zásahové jednotky, oddělení hlídkové služby, policejních kynologů či dopravních policistů. Koordinace činnosti policistů, hasičů a zdravotníků hrála prim u společné ukázky těchto složek, a to při simulované dopravní nehody se zraněnými. Nechyběly ukázky zdravotníků (záchrana života) a výcviku psů a koní městské policie

Neméně atraktivní byly rovněž statické ukázky. Namátku lze za Policii České republiky vybrat službu dopravní a cizinecké policie, kriminalistickou techniku či pyrotechnickou službu. Nechybělo oddělení hlídkové služby, zásahová a speciální pořádková jednotka. K vidění byl vozový park a ukázky výstroje a zbraní. V „obležení“ byl po celý den stánek oddělení tisku a prevence. Diváci měli možnost vidět rovněž statiku hasičů, záchranářů, armády, vězeňské služby, Českého červeného kříže a mnohých dalších.

Velkým lákadlem akce byl samozřejmě policejní vrtulník.

Poděkování patří všem, kteří připravili pro návštěvníky opravdu úžasný den. A platí stále také, že nás těší zájem veřejnosti o tuto jedinečnou akci, kterou samozřejmě mnozí využili také ke komunikaci s jednotlivými složkami. I to je jejím záměrem.

por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku a prevence, 22. června 2019

