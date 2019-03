Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Den PČR se studenty

HODONÍNSKO: Tradičně představujeme naši práci studentům a soutěžíme s nimi.

Studenti středních škol a učilišť na Hodonínsku, kteří by v budoucnu mohli uvažovat o svém zaměstnání a případně přemýšlejí o možné kariéře policisty, měli možnost se na práci informovat a také si něco z ní vyzkoušet. Policisté a zaměstnanci Územního odboru v Hodoníně pro ně připravili již 4. ročník tématicko-sportovního Dne s Policií ČR. Do tělocvičny základní školy ve Strážnici se tak sjeli vybraní studenti všech středních škol našeho regionu. Během dopoledne na studenty čekal bohatý a pestrý program jak v tělocvičně, tak i na venkovních prostorách. V první části studenty čekaly ukázky práce policistů. Měli tak možnost vidět prvosledové hlídky při zákroku proti nebezpečnému pachateli nebo kontrolu opilých hostů v restauraci. Dále byla na pořadu ukázka práce policejního psovoda a následně dvojice policistů předvedla prvky sebeobrany při napadení. Mimo to se dozvěděli, jak správně poskytovat první pomoc na místě dopravní nehody. V druhé části dopoledne soutěžily složené pětičlenné týmy středoškoláků a měřily své síly s družstvem policistů. Celkem se soutěže zúčastnilo čtrnáct družstev studentů. Ti, co zrovna nesoutěžili, mohli navštívit jednotlivá stanoviště, kde se zapojili do jednoduchých vědomostních kvízů a dozvěděli se něco o práci policistů na konkrétních odděleních pořádkové, dopravní, kriminální a cizinecké policie. Nejlépe v celkovém součtu dopadly týmy studentů Obchodní akademie a SOU Veselí nad Moravou, které obsadily hned dvě první místa.

Celou akci připravili policisté v rámci náborové kampaně, ve které se snažíme do našich řad přilákat zájemce o práci policisty a snažíme se zaměřovat právě na studenty středních škol, kteří o výběru povolání přemýšlejí.

por. Bc. Petr Zámečník, 8. 3. 2019

