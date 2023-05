Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Den otevřených dveří v Uherském Brodě

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Hledáme nové policisty!

V úterý 16. května otevřeme dveře zájemcům o práci u Policie ČR. Bude tak možné nahlédnout do prostor, kde sídlí Obvodní oddělení Uherský Brod. Pokud se chcete stát policistou, dozvíte se, co musíte splňovat, jak probíhá přijímací řízení, co nabízíme a jaké jsou platové podmínky. K vidění bude i technika, výstroj a výzbroj, kterou policisté využívají. Po celou dobu bude přítomen personalista, který bude odpovídat na Vaše dotazy.

Těšíme se na Vás v úterý 16. května 2023 od 16 do 18 hodin, Obchodní 2379, Uherský Brod.

10. května 2023, por. Bc. Milena Šabatová

Uhersky-brod-dod-2023

