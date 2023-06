Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Den otevřených dveří v Bojkovicích

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Hledáme nové policisty!

Ve čtvrtek 8. června opět otevřeme dveře zájemcům o práci u Policie ČR. Tentokrát to budou dveře budovy Obvodního oddělení Bojkovice. Pokud se chcete stát policistou, neváhejte nás navštívit! Dozvíte se vše, co musíte splňovat, jak probíhá přijímací řízení, co nabízíme, ale také jaké jsou platové podmínky. Můžete si prohlédnout techniku, výstroj a výzbroj, kterou policisté využívají ke své práci. Po celou dobu bude přítomen personalista, který bude odpovídat na Vaše dotazy.

Těšíme se na Vás ve čtvrtek 8. června 2023 od 15 hodin, na adrese Sušilova 148, Bojkovice.

2. června 2023, por. Bc. Milena Šabatová

Odkazy do noveho okna DOD-BOJKOVICE-2023 Detailní náhled

